Копирайтер по юридической теме

Здравствуйте.

Необходим копирайтер, который имеют опыт написания текстов на юридическую тему (Россия). Желательно иметь профильное образование.

Оплата 50 рублей — 1000 знаков без пробелов.

Способ оплаты — Яндекс.Деньги.

Срочный проект на ближайшие несколько дней с полной загрузкой. Тексты на сайт юридической компании, а не на обычный информационный сайт, учитывайте это.

Новички без опыта работы не интересуют.

Если Вам интересно предложение, напишите в заявке Вашу электронную почту и я с Вами свяжусь (попрошу прислать 3 текста на юридическую тему).

Благодарю, что уделили внимание.