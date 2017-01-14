Наполнение группы ВК и Facebook

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Закрыт2 заявки189 просмотров

Ищем человека, который наполнит наши соцсети нужным контентом по определенному ТЗ.

Предполагается оплачиваемое тестовое задание.

Актуальность выбора фрилансера до 18 ч.сегодня (14.01.17) по мск.

К этому времени мы должны уже получить тестовое задание. Стоимость его определите сами. 

Постов будет порядка 100 шт.по определенному плану. Работа разовая, если сотрудничество пройдет успешно будем привлекать на постоянной основе. 

﻿Сама задача:

Подготовьте пост для социальных сетей Facebook и ВКонтакте о старте благотворительного проекта Wrigley Company Foundation. Материалы для обработки (текст и фото) находятся в папке: https://yadi.sk/d/SQBiDbJi38tHPM

Выполненное ТЗ нужно прислать ТОЛЬКО в формате гугл-дока, открытого для редактирования, ссылкой на ядиск или майлоблако.

В сети буду в обеду, если уверены, можете приступать.

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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