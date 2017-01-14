Здравствуйте. Необходим копирайтер, который имеют опыт написания текстов на юридическую тему (Россия). Желательно иметь профильное образование. Оплата 50 рублей — 1000 знаков без пробелов. Способ оплаты ...
Наполнение группы ВК и Facebook
Ищем человека, который наполнит наши соцсети нужным контентом по определенному ТЗ.
Предполагается оплачиваемое тестовое задание.
Актуальность выбора фрилансера до 18 ч.сегодня (14.01.17) по мск.
К этому времени мы должны уже получить тестовое задание. Стоимость его определите сами.
Постов будет порядка 100 шт.по определенному плану. Работа разовая, если сотрудничество пройдет успешно будем привлекать на постоянной основе.
Сама задача:
Подготовьте пост для социальных сетей Facebook и ВКонтакте о старте благотворительного проекта Wrigley Company Foundation. Материалы для обработки (текст и фото) находятся в папке: https://yadi.sk/d/SQBiDbJi38tHPM
Выполненное ТЗ нужно прислать ТОЛЬКО в формате гугл-дока, открытого для редактирования, ссылкой на ядиск или майлоблако.
В сети буду в обеду, если уверены, можете приступать.
Заявки фрилансеров
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