Статьи для блога, тематика "Садоводство" и все что этого касается

Добрый день! Нужен человек, который хорошо разбирается в теме садоводства. Чтобы смог писать интересные и полезные статьи для посетителя сайта.

Особых требований нет, только ГРАМОТНО, ИНТЕРЕСНО, УНИКАЛЬНО!

+подобрать к статьям соответствующие картинки.

Более подробно расскажу.

Приоритет человеку, который действительно много знает по этой тематике или как-то с этим связан.

На данный момент нужно около 20 текстов.

Оплата: 50 руб - 1000 символов без пробелов.