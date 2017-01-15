Краткое и полное описание мобильного приложения на английском языке.

Название статьи: Живые барометры в природеРазмер статьи: 5000 символов без пробеловКлючевые слова:Живые барометры в природе–основной ключПримерыКакие естьКакие еще ты наблюдалРастенияПтицыКартинкиПрошу, внимательно прочитайтеусловия принятия текста. Это очень важно, так как все будет тщательно проверяться.Требования к ...