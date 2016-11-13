luckyazazel

Сказать, что Ольга отлично выполнила работу - ничего не сказать! Просто супер! Задача была нечеткая и большая часть макета оставалась на усмотрение дизайнера, полет фантазии, так сказать. Ольга предоставила 5 (!!!) вариантов макета, из которых был выбран и доработан один. Работа была выполнена в день заказа. Спасибо! Однозначно рекомендую к сотрудничеству и буду обращаться сам.