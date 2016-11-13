luckyazazel

Андрей luckyazazel

 
37 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Лингвистический перевод договора об оказании услуг (4 страницы)
Очень приятно сотрудничать!
Спасибо, Оксана!! Быстро, очень профессионально. Отличная обратная связь. Однозначно рекомендую и буду обращаться ещё.
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Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Дизайн флайера для студии красоты
Тех.задание сформулировано четко, со всеми нюансами и пожеланиями. Быстрая обратная связь. Оплата была переведена сразу. Работать очень понравилось! Рекомендую! :)
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА! Наталья предоставила 6 вариантов стильного дизайна макета. Выбрали 2 и доработали до идеала. Оперативно, хорошая обратная связь, умеет слушать и слышать заказчика! Сотрудничеством доволен и буду обращаться в будущем. Рекомендую!
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Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Дизайн флайера для студии красоты (2)
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, правки по делу, мгновенная оплата. Рекомендую!!!
Хорошая работа, быстро, со вкусом. Сергей отлично умеет слушать и оперативно вносит изменения в макет. Спасибо за работу!
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Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Дизайн флайера для студии красоты
Сотрудничество в удовольствие )) приятный в общении заказчик, все отлично, с оплатой - четко и, что для меня важно, оперативная обратная связь! Однозначно - рекомендации!
Сказать, что Ольга отлично выполнила работу - ничего не сказать! Просто супер! Задача была нечеткая и большая часть макета оставалась на усмотрение дизайнера, полет фантазии, так сказать. Ольга предоставила 5 (!!!) вариантов макета, из которых был выбран и доработан один. Работа была выполнена в день заказа. Спасибо! Однозначно рекомендую к сотрудничеству и буду обращаться сам.
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DenRayzer
25 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн флайера для студии красоты
Андрей сразу предоставил довольно подробное ТЗ, быстро и понятно отвечал на вопросы, оплатил сразу после окончания работы, работать было приятно, рекомендую к сотрудничеству)
Елизавета быстро поняла суть, за несколько часов сделала приличный макет Спасибо за сотрудничество.
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