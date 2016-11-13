luckyazazel

Уважаемые исполнители! Прошу принять в работу единоразовый заказ на лингвистический перевод на английский язык с русского языка договора об оказании услуг. Приоритет исполнителю с опытом работы. Двойная оплата за работу в очень ...
- Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать стильный дизайн для флайера студии красоты. Минимализм, 2-3 цвета, строгость форм. Жду заявки с ценой и сроком. Потенциальному претенденту дам ссылку на страницу ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать стильный дизайн для флайера студии красоты. Минимализм, 2-3 цвета, строгость форм. Жду заявки с ценой и сроком. Потенциальному претенденту дам ссылку на страницу ...Иллюстрации и Рисунки3 исполнителяЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Мне необходимо составить грамотный шаблон договора между компанией, которая предоставляет услугу "покупка авто со страховых аукционов США: COPART, IAAI, MANHEIM и прочих закрытых аукционов под ключ" и конечным ...Юридические услуги5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Доброго времени суток, уважаемые исполнители. Необходимо прописать "политику конфиденциальности" на англ языке для приложения в PlayMarket. Исходные данные дам в личку. Спасибо заранее.Юридические услуги1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо поправить работу плагина на Chrome. Опишу кратко суть задачи, подробное ТЗ в личку. Был разработан сайт для сбора данных и построения некоторой аналитики. Работал сайт в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо составить грамотное описание для мобильного приложения по доставке цветов и подарков. Тексты для Playmarket. Полное (до 3000 символов, но чтобы не утомляло) и краткое (до 80 символов) описание. Только ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Нужно поправить форму регистрации на сайте, выполненном на Laravel, выкорчевать капчу, посмотреть, что не дает авторизироваться. Ссылку на сайт дам в личку. Пожалуйста, только с опытом работы с ...Завершен8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется специалист для реализации проекта магазина по доставке цветов и подарков, выполненном в виде мобильного приложения под PlayMarker. Стартовая страница, каталог товаров, личный кабинет, модуль оплаты. Опыт создания ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приветствую, уважаемые фрилансеры! Прошу помощи в следующей задаче. Был разработан несложный механизм на PHP для составления отчета на основе данных, которые вытягиваются с одного сайта. Из нужного места вытягивались данные в таблицу ...Завершен8 лет назад
Создание сайта знакомств с двусторонним видеопотоком. Идеально - самописное ядро, но устроит хороший платный движок. Отдельный клиентский сайт для парней и девушек. Модуль оплаты услуг. Отдельный сайт для владельцев и администрации. Полная ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт9 лет назад
Проект создания интернет-магазина по продажам спортивного питания. Основная цель: сделать красивый, но не сложный для восприятия сайт. Разделы: - главная; - каталог товаров по категориям; - платные услуги специалиста ...Интернет-магазины35 заявокЗакрыт9 лет назад
Практически готовый сайт на движке MODX EVO. Адаптировать под смартфоны и планшеты. На сайте присутствуют такие компоненты, как авторизация/регистрация через форму или соц.сети, просмотр каталогов с возможностью добавления нового истории в каждый раздел от ...Завершен9 лет назад
Приветствую. ТЗ таково. Есть готовый сайт на WordPress. Настроена форма CF7. Нужно синхронизировать занесение некоторых полей заявки автоматически в таблицу на гугл-диске. Ваши предложения по оплате.Завершен10 лет назад
Требуется специалист доработать и оптимизировать проект на движке MODX. Сайт представляет собой базу данных с возможностью регистрации пользователей и добавления новых данных в базу. Сайт залит на хостинг, определяется в поисковиках. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад