Требуется копирайтер для написания 15 статей для сайта юридической тематики (нотариальные услуги, сделки с недвижимостью, наследственные дела, доверенности и т.п.). От кандидатов требуется грамотность и знание тематики, умение интересно и понятно излагать ...
Для девушек. Работа по статьям сайта и администрирование в соц.сетях.
Тематика - путешествия, туризм. (ВАКАНСИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО 5 ФЕВРАЛЯ)
Требуется сотрудница для публикации статей на сайте и соц.сетях. Необходимо:
1) переписывать/копировать статьи в 3-4 абзаца,
2) писать интригующий заголовок и подзаголовок
3) размещать статьи на сайте и публиковать их в соц.сетях (предоставлю обучающее видео на 10 минут)
4) следить за группой (отвечать или удалять комментарии)
5) размещать в группе фото (по 2 в день) и видео (по 2 в день)
Можно без опыта работы в интернете, (научу) но главное - красивое составление текстов и выполнение работы в срок.
Примеры статей на сайтах ниже
Для начала дается пробное задание в виде двух статей и 1 видеоролика. Для статей написать яркий ВИРУСНЫЙ заголовок и не менее интересный подзаголовок , а также сделать УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ рерайт статьи. Для видео написать краткое ИНТЕРЕСНОЕ описание (тестовое задание не оплачивается)
Исполнительнице нужно в будущем делать 12-14 различных статей в день.
Стоимость работы 6000 руб за месяц (выплаты еженедельно в любой форме). При написании успешных статей (они точно будут, так показывает практика) и вовремя выполненных работах начисляются бонусы
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