Для девушек. Работа по статьям сайта и администрирование в соц.сетях.

Тематика - путешествия, туризм. (ВАКАНСИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО 5 ФЕВРАЛЯ)

Требуется сотрудница для публикации статей на сайте и соц.сетях. Необходимо:

1) переписывать/копировать статьи в 3-4 абзаца,

2) писать интригующий заголовок и подзаголовок

3) размещать статьи на сайте и публиковать их в соц.сетях (предоставлю обучающее видео на 10 минут)

4) следить за группой (отвечать или удалять комментарии)

5) размещать в группе фото (по 2 в день) и видео (по 2 в день)

Можно без опыта работы в интернете , (научу) но главное - красивое составление текстов и выполнение работы в срок.

Примеры статей на сайтах ниже

http://budetezdorovy.ru/

https://marketium.ru

Для начала дается пробное задание в виде двух статей и 1 видеоролика. Для статей написать яркий ВИРУСНЫЙ заголовок и не менее интересный подзаголовок , а также сделать УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ рерайт статьи. Для видео написать краткое ИНТЕРЕСНОЕ описание (тестовое задание не оплачивается)

Исполнительнице нужно в будущем делать 12-14 различных статей в день.

Стоимость работы 6000 руб за месяц (выплаты еженедельно в любой форме). При написании успешных статей (они точно будут, так показывает практика) и вовремя выполненных работах начисляются бонусы