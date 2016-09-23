Добрый день. В наличии есть несколько сотен иероглифов из HSK 3-4 уровней Слова будут даваться порционно, чтобы понять, насколько точно и корректно вы владеете языком. Требования к заданию. - для каждого ...
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1) Есть приложение на Гугл плей и Эппл сторе, которое активно рекламируется на различных сайтах. Пользователи, естественно, пользуются двумя разными платформами (iOs и Андроидом). На приложение будет делаться реклама через публикацию ссылки на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Требования к кандидату - базовое владение китайским языком (хотя бы HSK 3) Я предоставлю несколько десятков сканов бумажного словаря, вам необходимо будет разбить слова также по темам как в словаре и в отдельной exel ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Создать по тз образовательное приложение на Андроид. Язык программирования - kotlin В приложении не будет каких-либо картинок, графиков и мультимедия. Только текстовые файлы. Из требований к приложению 1) синхронизация между разными ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
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Дано Есть слово на китайском Задание - необходимо будет для каждого отдельного слова написать перевод, составить пример употребления на китайском + указать перевод предложения. Требования В каждом предложении должно быть минимум ...Переводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
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Задание Уникальность должна быть 75%, проверяем через антиплагиант Тематика - геоэкология горной промышленности (приложен скрин текста) Всего слов в статье 1384. Перевод денег через web-money/сбер Готовую работу прислать к 19:00-20:00 ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Тематика - путешествия, туризм. (ВАКАНСИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО 5 ФЕВРАЛЯ) Требуется сотрудница для публикации статей на сайте и соц.сетях. Необходимо: 1) переписывать/копировать статьи в 3-4 абзаца, 2) писать интригующий заголовок и подзаголовок 3) ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт8 лет назад
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Приветствую. У меня уже подготовлены: видеоролик на 4 мин (обрезать его до 60 сек), текст, музыка. Необходимо сделать следующее 1) На видео наложить мелодичную музыку 2) Поверх видео писать текст (длина ролика максимально ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Тематика - путешествия, немного поэзии, туризм. (ВАКАНСИЯ ОТКРЫТА) Требуется сотрудница для публикации статей на сайте и соц.сетях. Необходимо: 1) переписывать/копировать статьи в 3-4 абзаца, 2) писать интригующий заголовок и подзаголовок 3) ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт9 лет назад