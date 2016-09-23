Александр был всегда на связи и даже выполнил задании быстрее, пришлось ждать, когда я предоставлю данные. Александр выполнил свою работу на отлично, вносил свои предложения всегда по делу. Приходилось даже по его предложениям вносить изменения в приложение. Спасибо ему огромное!