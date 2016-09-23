Maksim_rf

Максим Maksim_rf

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
В 90% случаях являюсь заказчиком.

Мама говорила, что я умный и красивый - ведь не могла она врать. Всем оптимизма!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
$40
10 баллов
5 лет назад
Создать сайт-прокладку для направления трафика на одну из двух ссылок.
AndroidiOS
Замечательный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая оплата, продолжим сотрудничать в будущем!
Дмитрий молодец! Умеет читать ТЗ и не летать в облаках. Поэтому получилось быстро, и то, что надо. Доволен на все 146%!
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alina-upp
Алина 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Китайский язык, перевод слов в электронный формат
Все хорошо!
Все отлично!
Ответный отзыв
SnapSh0t
29 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание обучающего приложения на iOS
iOS
Максим всегда выходил на связь, тз составлено грамотно, оплату получил в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Александр был всегда на связи и даже выполнил задании быстрее, пришлось ждать, когда я предоставлю данные. Александр выполнил свою работу на отлично, вносил свои предложения всегда по делу. Приходилось даже по его предложениям вносить изменения в приложение. Спасибо ему огромное!
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