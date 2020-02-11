Видеомонтаж
Добрый день!
Я монтирую видео и очень это люблю. У меня давно свой ютуб канал.
Вот он: https://www.youtube.com/channel/UCSymPR5QhRq7sPrYEVJBEYQ
Я очень люблю это дело и примеры коммерческих работ можете посмотреть в моем instagram upp.film
https://instagram.com/upp.film?igshid=ktnrfj6q59oo
в хайлайтс и профиле :)
Цена моих услуг зависит от количества исходных материалов, в среднем 1000-2000, но всегда можно договориться!
Буду очень рада поработать!
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
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Портфолио
- Влог об учебе в Китае234 просмотра
- Видео нарезка199 просмотров
- YouTube канал193 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Очень рекомендую Алину для монтажа видео. Выполнила мой заказ в короткий срок на высоком качестве. Приятно, что Алина помогала мне также с освоением площадки YouTube и дала очень много важных советом. Обращайтесь к Алине!
Ответный отзыв
Все отлично!
$1
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все хорошо!
Видеомонтаж
1 отзыв
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга