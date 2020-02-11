alina-upp

Алина Пермякова alina-upp

 
24 годаРоссия/Красноярск
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Видеомонтаж

Добрый день!

Я монтирую видео и очень это люблю. У меня давно свой ютуб канал.

Вот он: https://www.youtube.com/channel/UCSymPR5QhRq7sPrYEVJBEYQ 

Я очень люблю это дело и примеры коммерческих работ можете посмотреть в моем instagram upp.film 

https://instagram.com/upp.film?igshid=ktnrfj6q59oo

в хайлайтс и профиле :)

Цена моих услуг зависит от количества исходных материалов, в среднем 1000-2000, но всегда можно договориться!

Буду очень рада поработать!

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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_15814928505956
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Монтаж видео для YouTube
Очень рекомендую Алину для монтажа видео. Выполнила мой заказ в короткий срок на высоком качестве. Приятно, что Алина помогала мне также с освоением площадки YouTube и дала очень много важных советом. Обращайтесь к Алине!
Все отлично!
Ответный отзыв
Maksim_rf
Максим 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$1
10 баллов
4 года назад
Китайский язык, перевод слов в электронный формат
Все отлично!
Все хорошо!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга