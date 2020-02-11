Видеомонтаж

Добрый день!

Я монтирую видео и очень это люблю. У меня давно свой ютуб канал.

Вот он: https://www.youtube.com/channel/UCSymPR5QhRq7sPrYEVJBEYQ

Я очень люблю это дело и примеры коммерческих работ можете посмотреть в моем instagram upp.film

https://instagram.com/upp.film?igshid=ktnrfj6q59oo

в хайлайтс и профиле :)

Цена моих услуг зависит от количества исходных материалов, в среднем 1000-2000, но всегда можно договориться!

Буду очень рада поработать!