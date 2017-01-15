Написать качественный продающий текст. Цена 40 рублей за 1000 символов. ТЗ В прикрепленном файле. Пожалуйста, внимательно с ним ознакомьтесь. Уникальность текста 100%.
Написание статей на тему фриланса и всего, что с ним связано
Нужно написать около 150 статей на тему фриланса как образа жизни, советов по работе фрилансеру и т.п. - подробное задание для каждого текста будет предоставлено. Статьи будут находиться на фриланс бирже репетиторов с большой суточной посещаемостью.
Требование к автору
- Умение грамотно во всех отношения писать на русском языке.
- Хорошо разбираться в теме фриланса, как образа жизни, желательно, самому быть фрилансером.
- Уметь писать интересно, без воды, как бы делиться опытом с читателями.
- Тематика фриланс, советы фрилансерам, сторителлинг о жизни фрилансеры от первого лица.
- Объем от 3,5 до 5 тзн
- Уникальность не менее 80%
- Использование терминов, характеризующих отрасль.
- Красивое и осмысленное форматирование текста: списки, подзаголовки, цитаты и т.п.
- Логичное последовательное повествование, связь частей текста между собой.
- Преимущества и недостатки работы на фрилансе
- Как стать фрилансером? Руководство для успешного старта
- Реально ли заработать деньги в Интернете?
- Как и чем заполнить портфолио начинающему фрилансеру?
- Как найти работу в Интернете
Заявки фрилансеров
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