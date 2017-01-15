Написание статей на тему фриланса и всего, что с ним связано

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок227 просмотров

Нужно написать около 150 статей на тему фриланса как образа жизни, советов по работе фрилансеру и т.п. - подробное задание для каждого текста будет предоставлено. Статьи будут находиться на фриланс бирже репетиторов с большой суточной посещаемостью.

Требование к автору

  • Умение грамотно во всех отношения писать на русском языке.
  • Хорошо разбираться в теме фриланса, как образа жизни, желательно, самому быть фрилансером.
  • Уметь писать интересно, без воды, как бы делиться опытом с читателями.
Требования к текстам

  • Тематика фриланс, советы фрилансерам, сторителлинг о жизни фрилансеры от первого лица.
  • Объем от 3,5 до 5 тзн
  • Уникальность не менее 80%
  • Использование терминов, характеризующих отрасль.
  • Красивое и осмысленное форматирование текста: списки, подзаголовки, цитаты и т.п.
  • Логичное последовательное повествование, связь частей текста между собой.
Темы для статей:

  • Преимущества и недостатки работы на фрилансе
Подробно рассказать как о преимуществах (график, нет привязанности к месту, можно быстро выбрать другого заказчика/проект, работать сразу с несколькими и т.п.), таки и о недостатках, сравнить с работой в офисе в аналогичной должности.

  • Как стать фрилансером? Руководство для успешного старта
С чего начать, где научиться, с кем посоветоваться, на что обратить внимание в первую очередь при выборе биржи/заказа/проекта и т.п.

  • Реально ли заработать деньги в Интернете?
Оплата в интернете, вывод средств, заработанных на бирже, обман работодателем, преимущества биржи в плане безопасности.

  • Как и чем заполнить портфолио начинающему фрилансеру?
На что обращают внимание работодатели, как правильно заполнять профиль, нужно ли давать ссылки на свои аккаунты в социалках и как это может помочь.

  • Как найти работу в Интернете
Перечень бирж по направлениям и сравнение их в плане конкуренции, отношения работодателей к новичкам. Как получить первые заказы, как соперничать с теми, у кого прокаченный аккаунт и много отзывов.
Написание статей
8 лет назад
kovalchuk_ev
Екатерина 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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