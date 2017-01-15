Написание статей на тему фриланса и всего, что с ним связано

Нужно написать около 150 статей на тему фриланса как образа жизни, советов по работе фрилансеру и т.п. - подробное задание для каждого текста будет предоставлено. Статьи будут находиться на фриланс бирже репетиторов с большой суточной посещаемостью.

Требование к автору

Умение грамотно во всех отношения писать на русском языке.

Хорошо разбираться в теме фриланса, как образа жизни, желательно, самому быть фрилансером.

Уметь писать интересно, без воды, как бы делиться опытом с читателями.

Требования к текстам

Тематика фриланс, советы фрилансерам, сторителлинг о жизни фрилансеры от первого лица.

Объем от 3,5 до 5 тзн

Уникальность не менее 80%

Использование терминов, характеризующих отрасль.

Красивое и осмысленное форматирование текста: списки, подзаголовки, цитаты и т.п.

Логичное последовательное повествование, связь частей текста между собой.

Темы для статей:

Преимущества и недостатки работы на фрилансе

Подробно рассказать как о преимуществах (график, нет привязанности к месту, можно быстро выбрать другого заказчика/проект, работать сразу с несколькими и т.п.), таки и о недостатках, сравнить с работой в офисе в аналогичной должности.

Как стать фрилансером? Руководство для успешного старта

С чего начать, где научиться, с кем посоветоваться, на что обратить внимание в первую очередь при выборе биржи/заказа/проекта и т.п.

Реально ли заработать деньги в Интернете?

Оплата в интернете, вывод средств, заработанных на бирже, обман работодателем, преимущества биржи в плане безопасности.

Как и чем заполнить портфолио начинающему фрилансеру?

На что обращают внимание работодатели, как правильно заполнять профиль, нужно ли давать ссылки на свои аккаунты в социалках и как это может помочь.

Как найти работу в Интернете

Перечень бирж по направлениям и сравнение их в плане конкуренции, отношения работодателей к новичкам. Как получить первые заказы, как соперничать с теми, у кого прокаченный аккаунт и много отзывов.