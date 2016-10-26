Дизайн сайта межкомнатных дверей

Здравствуйте!

Есть работающий проект, сайт компании межкомнатных и входных дверей. Необходимо нарисовать с нуля PSD-дизайн.

Нам нужен лаконичный и удобный дизайн, без лишних вычурных элементов. Предназначение этого дизайна обеспечить удобство работы со

страницами.

*Важно не только ваше желание и готовность выполнить заказ, но и готовность задать нам все вопросы, необходимые для качественной реализации проекта.

Требования:

— Понимание принципов создания пользовательского интерфейса и дизайна

взаимодействий;

— Портфолио с работами и отзывами;

— Наличие Skype + микрофон (*обязательно)

Есть уже готовой примеры главной страницы. Есть часть описания функционала блоков.

Нужно грамотно подобрать цветовую гамму, расставить блоки, оформить текст.

Сайты,которые нравятся:

dveri-yukka.ru

okeandveri.ru

Более детальное тех.задания скину в личку.

Если дизайн понравится и пройдет, то текущий и последующие работы ваши!

Интересуют только опытные, инициативные и открытые дизайнеры, которые "рисуют дизайн в тренде".

Варианты оплаты: WMR.

Бюджет: 20 000 .руб