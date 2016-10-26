Дизайн сайта межкомнатных дверей

Есть работающий проект сайта женской тематики. Необходимо нарисовать PSD-дизайн в теплых тонах. Имеются функциональные описания блоков, работающий сайт. Для начала необходимо провести анализ имеющегося, возможно что-то скорректировать. Дальше совместный этап прототипирование и обертывание в дизайн. Нам ...
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Здравствуйте!
Есть работающий проект, сайт компании межкомнатных и входных дверей. Необходимо нарисовать с нуля PSD-дизайн.
Нам нужен лаконичный и удобный дизайн, без лишних вычурных элементов. Предназначение этого дизайна обеспечить удобство работы со
страницами.
*Важно не только ваше желание и готовность выполнить заказ, но и готовность задать нам все вопросы, необходимые для качественной реализации проекта.
Требования:
— Понимание принципов создания пользовательского интерфейса и дизайна
взаимодействий;
— Портфолио с работами и отзывами;
— Наличие Skype + микрофон (*обязательно)
Есть уже готовой примеры главной страницы. Есть часть описания функционала блоков.
Нужно грамотно подобрать цветовую гамму, расставить блоки, оформить текст.
Сайты,которые нравятся:
Более детальное тех.задания скину в личку.
Если дизайн понравится и пройдет, то текущий и последующие работы ваши!
Интересуют только опытные, инициативные и открытые дизайнеры, которые "рисуют дизайн в тренде".
Варианты оплаты: WMR.
Бюджет: 20 000 .руб
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