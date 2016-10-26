Дизайн сайта межкомнатных дверей

$300
Дизайн сайтовЗавершен41 заявка372 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

 

Есть работающий проект, сайт компании межкомнатных и входных дверей. Необходимо нарисовать с нуля PSD-дизайн.

 

Нам нужен лаконичный и удобный дизайн, без лишних вычурных элементов. Предназначение этого дизайна обеспечить удобство работы со

страницами.

 

*Важно не только ваше желание и готовность выполнить заказ, но и готовность задать нам все вопросы, необходимые для качественной реализации проекта.

 

Требования:

— Понимание принципов создания пользовательского интерфейса и дизайна

взаимодействий;

— Портфолио с работами и отзывами;

— Наличие Skype + микрофон (*обязательно)

 

 

Есть уже готовой примеры главной страницы. Есть часть описания функционала блоков.

Нужно грамотно подобрать цветовую гамму, расставить блоки, оформить текст.  

 

Сайты,которые нравятся:

dveri-yukka.ru

okeandveri.ru

 

Более детальное тех.задания скину в личку. 

 

Если дизайн понравится и пройдет, то текущий и последующие работы ваши! 

Интересуют только опытные, инициативные и открытые дизайнеры, которые "рисуют дизайн в тренде". 

 

Варианты оплаты: WMR.

Бюджет: 20 000 .руб

Дизайн сайта
7 лет назад
lalexx
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
7 лет назад
$300
10 дней
Отличный дизайнер!!!!, работа выполнена очень хорошо. Советую.
Спасибо Алексею за проект, отличный закзчик. Четкое Тз, быстрая оплата, минимум правок!
  • Похожие заказы

  • Адаптивный flat-дизайн женского сайта

    Есть работающий проект сайта женской тематики. Необходимо нарисовать PSD-дизайн в теплых тонах. Имеются функциональные описания блоков, работающий сайт. Для начала необходимо провести анализ имеющегося, возможно что-то скорректировать. Дальше совместный этап прототипирование и обертывание в дизайн. Нам ...

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется поменять шаблон сайта на Joomla

    Есть сайт "s a m o g o n ku##pit точка ру" Joomla 3 + Virtuemart на котором требуется поменять один шаблон на другой типовой скаченный и минимально адаптировать, чтобы можно было пользоваться (телефоны, контакты и ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки в шапке на bootstrap

    $5

    Добрый день. Есть шапка написанная на бустрап -[url=http://maksimkokhtenko.com/demo/meowwordpress/]http://maksimkokhtenko.com/demo/meowwordpress/[/url]. Нужно сделать так, что бы при наведении на выпадающий список автоматически открывался блок на ширину страницы как здесь -[url=http://codepen.io/nickelse/pen/YGPJQG]http://codepen.io/nickelse/pen/YGPJQG[/url]. Оплата Яндекс.Деньги

    Bootstrap
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть дизайн на вордпресс

    У нас есть вот такой сайт под управлением MODX http://u0161102.isp.regruhosting.ru/ Необходимо взять этот готовый дизайн (с анимацией ,разделами и так далее) и натянуть на движок вордпресс. Будут еще некоторые задачи по дизайну, но называйте в начале стоимость за ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн лендинг страницы

    Нужен дизайн лендинг страницы отталкиваясь от логотипа. Страница состоит из 4х блоков + форма заказа. Сайт автомобильной тематики Предпочтение к дизайну с минимализмом Отправляйте свои предложения и портфолио Цена вопроса оговаривается при составлении ТЗ

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Привести дизайн первой страницы в приличный вид.

    Цель:  Не делать полностью новый дизайн.  Нужно более профессионально оформить существующий, предложить варианты.  Правая часть сайта (с лентой новостей-обратной связью) проходящая сверху донизу должна быть более цельной и явной.  http://maxsmaxs6.wixsite.com/copy-of-copy-of-an22

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивный отзывчивый дизайн сайта клиники

    $800

    Здравствуйте. Требуется адаптивный отзывчивый дизайн сайта клиники по готовым прототипам http://ib9lh5.axshare.com/ Исходники по axure и html могу предоставить по запросу. С уважением Денис

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад