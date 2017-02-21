Привести дизайн первой страницы в приличный вид.

Добрый день. Нужен хороший дизайн магазина. Что-то похожее на http://handyhat.ru/. Условия сотрудничества: ПРЕДОПЛАТ НЕ ДАЮ. Оплата после каждой утвержденной страницы, либо безопасная сделка. От исполнителя прошу примерную стоимость и срок разработки, ссылку на портфолио с похожими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель:
Не делать полностью новый дизайн.
Нужно более профессионально оформить существующий, предложить варианты.
Правая часть сайта (с лентой новостей-обратной связью) проходящая сверху донизу должна быть более цельной и явной.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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