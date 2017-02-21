Нужна доработка дизайна существующего сайта. Две картинки с примерной концепцией прикреплены. Для сотрудничества, обязательное общение по скайпу.
Дизайн сайтов10 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужна доработка дизайна существующего сайта. Две картинки с примерной концепцией прикреплены. Для сотрудничества, обязательное общение по скайпу.
Требуется доделка сайта Wordpres c учётом СЕО agentstvo-nedvijimosti.com Что есть: - дизайн в PSD (можно частично исправить) - готовая главная страница по данному дизайну ...
Цель: Не делать полностью новый дизайн. Нужно более профессионально оформить существующий, предложить варианты. Правая часть сайта (с лентой новостей-обратной связью) проходящая сверху донизу должна быть более цельной и явной. ...