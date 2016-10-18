Добрый день Необходимо отредактировать платный шаблон WP: изменение высоты меню, колонок, цветовой схемы, убрать лишние элементы и т.д. Напишите ваши сроки, цену работы почасово и примеры работ.
Переделать главную страницу на сайте в купленном шаблоне. WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо переделать главную страницу что она была привлекательна.
Сайт сделан на wordpress, с официально купленным шаблоном.
Сайт посвящен изучению Английского языка по скайп, есть нарисованный герой этого сайта которого хотелось оставить в концепции сайта.
Сайт: http://enjoyschool.net/
Пример как хотелось бы видеть : https://www.englishdom.com/
Жду ваших предложений =)
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен качественный цепляющий дизайн для лендинга товаров для здоровья Внимание, интересуют только спецы которые имели дело с созданием товарных лендингов, и понимают как сделать продающий дизайн.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт7 лет назад
- $110
Здравствуйте! Нужно нарисовать адаптивный дизайн (с макетом места расположения элементов для мобильных версий) для детского развлекательного центра. Черновые макеты страниц имеются, подробное ТЗ так же в наличии (скину в личку). Страниц получится 10 шт. Бюджет 7000 рублей Срок ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн интернет магазина под битрекс , с мобильной версией.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно подобрать баннер(изображение) и скомпоновать на странице. Детали при личном общении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт на WP (http://www.vega-starinvest.com/). Необходимо для него изготовить новую тему и натянуть ее. Если разработки дизайна для полиграфииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Создать дизайн и сверстать письмо в HTML Тема акаунт яндекс директ без ндс, в качестве дизайна также планируется использовать скрин шот экрана. Письмо должно быть адаптивно под все устройства и outlook.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад