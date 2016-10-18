Переделать главную страницу на сайте в купленном шаблоне. WordPress

$100
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок234 просмотра
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Надо переделать главную страницу что  она была привлекательна.

Сайт сделан на wordpress, с официально купленным шаблоном.

Сайт посвящен изучению Английского языка по скайп, есть нарисованный герой этого сайта которого хотелось оставить в концепции сайта.

Сайт: http://enjoyschool.net/

Пример как хотелось бы видеть : https://www.englishdom.com/

Жду ваших предложений =)

WordPress
7 лет назад
syan1986
Виктор 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$100
3 дня
Спасибо за работу, буду обращаться еще.
Все прошло хорошо. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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