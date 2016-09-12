Редактирование платного шаблона WP

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки176 просмотров
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Добрый день

Необходимо отредактировать платный шаблон WP: изменение высоты меню, колонок, цветовой схемы, убрать лишние элементы и т.д.  Напишите ваши сроки, цену работы почасово и примеры работ.

7 лет назад
fekladev
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад