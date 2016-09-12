Необходимо доработать дизайн для проекта хостинг компании. ТЗ напишу в личку.
Разработать дизайн стартовой страницы и 1-й внутренней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка дизайна для стартовой страницы и для 1-й внутренней (дизайн раздела СТАНДАРТЫ)
Редизайн проводится в связи с ребрендингом старого сайта. www.ramu.ru
Слоган - ПРОЗРАЧНЫЙ МАРКЕТИНГ
Желаемый стиль - С учетом нового фирменного стиля РАМУ
Цель - оптимизировать кол-во разделов на сайте, сделать сайт современным и при этом простым с точки зрения навигации.
ЦА - Профессиональное сообщество (как агентства, так и маркетологи крупных компаний)
Информация по фирменному стилю будет предоставлена в процессе обсуждения с кандидатами после получения заявки.
Обязательные элементы - Основные разделы и подразделы сайта, баннерная сеть (см. прикрепленный файл Структура сайта РАМУ)
На главной странице должны отображаться разделы РАМУ, СТАНДАРТЫ, КАРТА ПОДРЯДЧИКОВ, ФЕСТИВАЛИ.
Также на главной странице должен отображаться Календарь РАМУ (это один из подразделов, но важно, чтобы он был виден посетителям сайта сразу при входе на сайт). Внизу главной страницы
находится слайдер с указанием партнеров РАМУ.
Материалы на сайте - Тексты,вложенные файлы Word/Pdf/ Excel, картинки/фото
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