Нарисовать дизайн для медицинского сайта

Дизайн сайтовЗакрыт48 заявок287 просмотров
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Здравствуйте,

Нужно нарисовать дизайн для сайта медицинской тематики. Нужны главная страница, страница раздела и

страница самой статьи. Так как потом будет адаптивная верстка, то также нужны варианты страниц в разрешениях 320, 480 и 760. Также нужно нарисовать оформление списков и таблиц. Мне нравятся вот эти дизайны: http://remoskop.ru/ , http://aqua-rmnt.com/ , http://teploguru.ru/ , http://simptomer.ru/

Присылайте цены на дизайн с ресайзами и без.

7 лет назад
zn1p
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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