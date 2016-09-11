Нарисовать Landing Page

Нужно красиво оформить письмо и поднять его конверсию. Мы звоним потенциальным клиентам, и если им интересно посылаем им на почту письмо с ком предложение. Ваша задача — Организовать оформление письма (некоторые предлагают письмо оформить несколькими картинками и ...
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Здравствуйте, являюсь front-end разработчиком (верстальщиком)
Хочу открыть студию по разработке Landing Page, есть свой портфель клиентов.
Ищу в команду дизайнера (пожалуйста при ответе на проект, оставляйте своё портфолио,буду отбирать только по нему, заявки без портфолио рассматриваться не будут)
ТЗ для первого проекта так же вышлю на мой взгляд, лучшему дизайнеру.
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