Нарисовать Landing Page

Здравствуйте, являюсь front-end разработчиком (верстальщиком)

Хочу открыть студию по разработке Landing Page, есть свой портфель клиентов.

Ищу в команду дизайнера (пожалуйста при ответе на проект, оставляйте своё портфолио,буду отбирать только по нему, заявки без портфолио рассматриваться не будут)

ТЗ для первого проекта так же вышлю на мой взгляд, лучшему дизайнеру.