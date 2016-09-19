lateful

Артем lateful

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстальщик, Front-end разработчик

- HTML / CSS / JS

- Адаптивная (Bootstrap, Foundation), кроссбраузерная верстка (IE9+)

- Нативный, чистый код

- Gulp / Git / SCSS / LESS

- Опыт командной работы

Доставляет большое удовольствие верстать действительно красивые макеты, а не landing page за 900 рублей.

К поставленным задачам отношусь серьёзно, дедлайны не заваливаю, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. 

Профессиональные навыки

HTML • CSS • Gulp • Less • Scss • Twitter Bootstrap • Sass • Адаптивная верстка • Кроссбраузерная верстка • Веб разработка • SVG • БЭМ • Валидная верстка

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доверстать Landing Page страницу

    Добрый день.  Ищу специалиста, который сможет доверстать сайт Верстка готова на 50% Интересен специалист, который владеет навыками верстки с помощью: SASS, gulp Сама сборка - https://github.com/agragregra/optimizedhtml-start-template От ...

    SASSGulp
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Подключить международную оплату к сайту

    Добрый день.  Ищу специалиста, который сможет подключить оплату к сайту Сразу скажу, что у сайта нету зарегистрированной фирмы, обычное физ. лицо Нужна оплата по которой Американцы, Англичане, Немцы и т.п ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Чуть поправить битрикс

    Добрый день.  Нужно пофиксить ошибку на битриксе.  Ошибка маленькая, знающий выполнит за 3 минуты.  Ошибка связанна с "Не удалось обнаружить код вызова компонента."  Подробности в ЛС

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать Landing Page

    Здравствуйте, являюсь front-end разработчиком (верстальщиком)  Хочу открыть студию по разработке Landing Page, есть свой портфель клиентов.  Ищу в команду дизайнера (пожалуйста при ответе на проект, оставляйте своё портфолио,буду отбирать только по ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Доверстать Landing Page страницу
SASSGulp
Отличная комуникация и своевременная оплата. Рекомендую!
Отличный исполнитель Всё в срок и с малым количеством правок Рекомендую
Ответный отзыв