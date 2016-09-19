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- HTML / CSS / JS
- Адаптивная (Bootstrap, Foundation), кроссбраузерная верстка (IE9+)
- Нативный, чистый код
- Gulp / Git / SCSS / LESS
- Опыт командной работы
Доставляет большое удовольствие верстать действительно красивые макеты, а не landing page за 900 рублей.
К поставленным задачам отношусь серьёзно, дедлайны не заваливаю, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
Профессиональные навыки
HTML • CSS • Gulp • Less • Scss • Twitter Bootstrap • Sass • Адаптивная верстка • Кроссбраузерная верстка • Веб разработка • SVG • БЭМ • Валидная верстка
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