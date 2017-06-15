Нужен человек работающий с Python и Telegram API

Имеется скрипт (готовая CMS) с инструментами анализа сайта [url=http://analiz-saita.com/]http://analiz-saita.com/[/url] Нужно одеть его страницы в собственную вёрстку, что бы на выходе скрипт внешне выглядел примерно вот так: https://nabiullin.com/analiz-saita/ По сути, скрипт состоит из 2х страниц, главная со списком ссылок на ...