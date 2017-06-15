Нужен человек работающий с Python и Telegram API

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок137 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужен человек который работает с Python и Telegram API

Для написания Telegram бота

Все подробности в обсуждении с исполнителем. 

С Уважением, Артём

Python
7 лет назад
lateful
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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