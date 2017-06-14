Постинг в социальные сети

Дизайн не требуется. На данном этапе нужно реализовать подключение к 4-м сетям (facebook, twitter, googleplus, linkedin)

и возможность размешать пост в них через один веб-интерфейс. Жду предложений по стоимости, вариантам реализации и срокам

Предпочтение реализации на django, но рассмотрю и другие варианты