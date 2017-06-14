Нужен скрипт для парсинга видео плеера на страницах сайта. На входе список доменов, на выходе по каждому домену структура ссылок (полных) на которых найден видео плеер (флеш/html5) с заданной глубиной перехода, все в рамках домена.
Wordpress. Загрузка товаров на сайт с помощью wp All import
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Необходимо загрузить товары (с атрибутами) на сайт (wordpress) из двух таблиц exel с помощью плагина wp all import, а так же показать, как менять только цену на загруженных товарах.
2. Настроить корпоративную почту.
3. Удалить одно меню.
4. Немного увеличить логотип.
5. Отключить возможность комментирования.
Работу нужно провести по team viewer или в офисе (центр Москвы) – ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
С исполнителем из Москвы готов обсуждать работы по доводке сайтов "до ума" , продвижению и рекламе.
Общаюсь по телефону. Скайпа нет. Алексей.
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