Wordpress. Загрузка товаров на сайт с помощью wp All import

1. Необходимо загрузить товары (с атрибутами) на сайт (wordpress) из двух таблиц exel с помощью плагина wp all import, а так же показать, как менять только цену на загруженных товарах.

2. Настроить корпоративную почту.

3. Удалить одно меню.

4. Немного увеличить логотип.

5. Отключить возможность комментирования.

Работу нужно провести по team viewer или в офисе (центр Москвы) – ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

С исполнителем из Москвы готов обсуждать работы по доводке сайтов "до ума" , продвижению и рекламе.

Общаюсь по телефону. Скайпа нет. Алексей.