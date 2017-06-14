Api youtube (легкое задание)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка114 просмотров
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Реализовать проверку подписан ли человек на определенный канал Ютуба / поставил ли лайк на видео  

Для вк самостоятельно реализовал, нужен подобная проверка для ютуба. Пример прикрепляю.    

7 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$10
1 день
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