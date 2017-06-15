Сделать фоновый проект для свободного времени по простому API на PHP

https://fitorodnik.ru 1. Необходимо прописать настройки, чтобы при репосте сайта – появлялось изображение сайта. Сейчас вот так [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2Fed4qa9]prntscr.com/ed4qa9[/url] А надо чтобы была картинка автоматически 2. Замена логотипа на сайте Фитородник (логотип в облаке [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FBsgy%2FRGciTGyoa]cloud.mail.ru/public/Bsgy...[/url] ) Размер изображения должен быть 1 в 1 как сейчас, ...