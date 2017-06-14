Разработка скрипта php + mysql для работы со списками доменов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок122 просмотра
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Добрый день.

Нужно разработать скрипт с последующими доработками в ближайшем будущем.

Есть примерное ТЗ.

Скрипт для работы со списками доменов их параметрами, не сложные взаимодействия с сервисами. 

php + mysql

взаимодействия с сервисами по API, xml

Исполнитель желательно из Киева.

PHPMySQL
7 лет назад
clickz
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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