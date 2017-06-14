Модернизация лендинга

есть такой вот лендинг _tvoynaves.ru (далее сайт 1)

очень нравится _металлстрой1.рф (далее сайт 2)

хотелось бы (1) как-то модернизировать, а именно:

1. изменить цветовую гамму, выделение ссылок, текстов, форматирование так чтобы стало ярче ((1) считаю в целом блеклым, скучным).

2. раздел с большим списком навесов поместить либо на отдельную страницу либо как то под яркий спойлер.

3. отзывы убрать из под шапки и разместить ниже.

4. под шапку запихнуть сразу 6 видов навесов, как сделано на (2), с яркими ценами, с кликабельными картинками (картинок нет, надо рисовать или искать)

5. в середину сайта разместить блок с акцией как на (2) "АВТОНАВЕС МОДЕЛЬ №2КД"

6. сделать большой блок с примерами работ, опять же как на (2), 10-16 шт, с ценой и кликабельной картинкой.

7. нарисовать лицензиции и сертификаты кликабельные, как на (2) (там они тоже рисованные).

8. раздел производства - картинки, + текста, опять же как на примере (2)

9. раздел наш офис - картинки, + текста, опять же как на примере (2)

10. раздел наши крупные клиенты, опять же как на примере (2)

11. раздел награды, опять же как на примере (2)

12. сайт возможно сделать шире, и не забыв о мобильной версии

13. если требуется, модифицировать верхнее меню

14. добавить подраздел ворот, ангаров, больших навесов, опять же на (2) все это есть, хотя бы минимальная информация.

цены, сроки, портфолио жду от вас.