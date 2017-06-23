Доработка проекта на php фреймворк Codeigniter 3

Нужно создать проект по аналогу, точную копию по функционалу Проект работает на meteor js, соответственно и реализация должна быть на meteor js За аналогом обращайтесь в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект: купоны и промокоды
фреймворк Codeigniter 3
Домен: kodobi.ru
Полный список задач - https://docs.google.com/document/d/13hVLnT7SNcx4Ix54yWWgxRX8bNPycrmEIMvsg8Uz74A/edit?usp=sharing
Далее будем так же продолжать работать с сайтом, нужно будет подключать фиды и другие правки.
Работа через git. Файлы загружаете, диплоем обновляем, если есть не исправности решаем.
О сроках договоримся, но крайне важно их соблюсти.
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