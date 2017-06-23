Доработка проекта на php фреймворк Codeigniter 3

Веб-программированиеЗавершен6 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект: купоны и промокоды

фреймворк Codeigniter 3

Домен: kodobi.ru

Полный список задач - https://docs.google.com/document/d/13hVLnT7SNcx4Ix54yWWgxRX8bNPycrmEIMvsg8Uz74A/edit?usp=sharing

Далее будем так же продолжать работать с сайтом, нужно будет подключать фиды и другие правки. 

Работа через git. Файлы загружаете, диплоем обновляем, если есть не исправности решаем.

О сроках договоримся, но крайне важно их соблюсти.

PHP
7 лет назад
HawkWM
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shaganian
Владимир 
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$52
7 дней
Ответственный и грамотный исполнитель. Четкое соблюдение ТЗ. Исключительно приятно работать!
Все отлично в работе с Евгением! С постановкой задач все четко и понятно. В ходе самой работы так же приятно работать. Оплата во время. Рекомендую к сотрудничеству!