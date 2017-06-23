Доработка проекта на php фреймворк Codeigniter 3

Проект: купоны и промокоды

фреймворк Codeigniter 3

Домен: kodobi.ru

Полный список задач - https://docs.google.com/document/d/13hVLnT7SNcx4Ix54yWWgxRX8bNPycrmEIMvsg8Uz74A/edit?usp=sharing

Далее будем так же продолжать работать с сайтом, нужно будет подключать фиды и другие правки.

Работа через git. Файлы загружаете, диплоем обновляем, если есть не исправности решаем.

О сроках договоримся, но крайне важно их соблюсти.