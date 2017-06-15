Проблема с XML

Веб-программированиеЗавершен6 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен спец разбирающийся в PHP, Yandex и работе с xml.Нужно решить небольшую проблему.Подробное тз скину откликнувшимся.Работаю без предоплат!В заявках пишите цену и сроки.

7 лет назад
kirilP2924
33 годаВенгрия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$12
1 день
Дмитрий быстро помог разобраться с проблемой.От сотрудничеста только положительные впечатления.
Сотрудничеством доволен!