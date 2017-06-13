Задача – написать модуль для Wordpress / WooCommerce.

Что входит в работу:

1. Доведение до публикации в Маркетплейсе.

2. Работа с WooCommerce, заказами и способами оплаты.

3. Аккуратное добавление разделов в админку, чтобы при обновлениях ничего не сломалось.

4. Работа с внешнем API.

Рассмотрим только кандидатов с опытом написания модулей для WooCommerce.

Если вы знаете другие движки для ecommerce, то смогу дать аналогичную задачу и для них.

Написана примерная сумма за проект. Окончательная сумма – после согласования ТЗ, которое будет выслано по запросу.