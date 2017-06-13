Написать модуль для Wordpress / WooCommerce

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Задача – написать модуль для Wordpress / WooCommerce. 

Что входит в работу: 

1. Доведение до публикации в Маркетплейсе. 

2. Работа с WooCommerce, заказами и способами оплаты. 

3. Аккуратное добавление разделов в админку, чтобы при обновлениях ничего не сломалось. 

4. Работа с внешнем API. 

Рассмотрим только кандидатов с опытом написания модулей для WooCommerce. 

Если вы знаете другие движки для ecommerce, то смогу дать аналогичную задачу и для них. 

Написана примерная сумма за проект. Окончательная сумма – после согласования ТЗ, которое будет выслано по запросу.

WordPressWooCommerce
7 лет назад
techworkingIG
Игорь 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад