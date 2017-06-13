Редактирование самописной базы под форму проверки пропусков.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Необходимо отредактировать работающую базу под наши пожелания.  Внешне она выглядит так http://joxi.ru/1A550zZUnWyyeA

7 лет назад
Panda676
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад