Сделать динамическую карту Yandex, метку взять из map.psd

Необходимо создать карту, на ней будет размещаться около 1000 маркеров. Координаты маркеров где-то должны сохраняться(в какой то базе). Добавить функцию перемещение маркеров(при этом должно координаты меняться и в базе). Также через интерфейс добавление новых маркеров ...