Сделать динамическую карту Yandex, метку взять из map.psd

Веб-программированиеЗавершен5 заявок118 просмотров
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Сделать динамическую карту Yandex, метку взять из map.psd, полупрозрачным кругом отметить 50км вокруг каждого города.

ВНИМАНИЕ! Оплатили уже 2 раза, итог плачевный. Хотелось бы сначало увидеть работу на вашем хостинге или по Тимвивера проверить, оплата втечение 20 минут.

7 лет назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kur1977
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Оперативно и четко выполнил поставленную задачу. Рекомендую!
Вообще без проблем. Заказчик знает, чего хочет, и явно сам разбирается в технологиях. Люто плюсую.