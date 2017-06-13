Оптимизация текстов на сайте

$200
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Требуется исправление текстов на сайте 4autoshop.ru в категориях и подкатегориях в соответствии со следующими требованиями: по результатам проверки на сайте text.ru заспамленность– менее 30%, вода – менее 15%. Текст должен сохранять читаемость и быть понятным, в объеме 2500 символов. Оплата – 100р/текст. 

7 лет назад
forautoshop
Иванов 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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