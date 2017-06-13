Разработка плагина на битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
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Разработка функционала в соответствии с тз. Все что написано предполагается делать не нужно. Без предоплаты, оплата поэтапно.

Бюджет 12 000 рублей. Срок до 19 июня.

7 лет назад
cstudio91
Денис 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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