Разработка плагина на битрикс

Необходимо сделать модуль онлайн оплаты через Сбербанк для мобильного приложения. Модуль должен иметь возможность сохранять платежные данные клиента для последующей оплаты заказов в один клик. Сейчас необходимо для приложения на Андроид, в ближайшем будущем для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка функционала в соответствии с тз. Все что написано предполагается делать не нужно. Без предоплаты, оплата поэтапно.
Бюджет 12 000 рублей. Срок до 19 июня.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Донор: kvartiranasutki. by Нужно спарсить все объекты с категориями, фильтром (фильтр: однокомнатные, двухкомнатные и т.д.), заглавие, описание, (title, description) фото, цена, адрес, контакты. Объект будет добавляться не в записи (wordpress), а через установленный плагин (Lava Directory Manager) Файл, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
на странице http://www.equipmenstore.cz/index.php?route=information/contact заменить все слова (английские) на чешский. Так же в главной станице заменить пункт меню 0 items и ему дочерние на чешский 0 item(sВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Честно нам нужен бюджетный вариант где можно контролировать в ручную без робота. И как это все будет работать Тоже нужно понять. Тема такая Сайт где будут показывать рекламу и платить за это. Соответсвенно нужны 1.функции регистрации по номеру телефона. 2. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Тема такая Сайт где будут показывать рекламу и платить за это. Соответсвенно нужны 1.функции регистрации по номеру телефона. 2. вести код для Просмотра следующей рекламы 3.рейтинг 4.Вывод денег При условии что человек пригласит с помощью ссылки n-количество Людей. и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Задача – написать модуль для Wordpress / WooCommerce. Что входит в работу: 1. Доведение до публикации в Маркетплейсе. 2. Работа с WooCommerce, заказами и способами оплаты. 3. Аккуратное добавление разделов в админку, чтобы при обновлениях ничего не сломалось. 4. Работа ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо знание 1с вдоль и поперек + настройка мультиязычности. Работать с битрикс/симпла/ворпресс/престашоп. Подробности по запросу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист для внедрения AмоCrm. Необходимо создать интеграцию с 1С.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть интернет-магазин дверей на 1С-Битриксе + платное решение intec.unimagazin ([url=http://interiordoor.su]http://interiordoor.su[/url]). Необходимо настроить торговый каталог и внешний вид магазина, используя совокупность настроек решения и битрикса, чтобы внешний вид соответствовал изображению. Также добавить размеры и цвета показанные на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Для данного интернет магазина http://bijuteriya-svadba.ru необходимо разработать фид для загрузки в Яндекс метрику, Google и AvitoВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад