Добавить функции для одностраничника

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Тема такая Сайт где будут показывать рекламу и платить за это.

Соответсвенно нужны

1.функции регистрации по номеру телефона.

2. вести код для Просмотра следующей рекламы

3.рейтинг

4.Вывод денег При условии что человек пригласит с помощью ссылки n-количество Людей. и как можно фиксировать с помошью utm меток?

Если вы разбираетксь во всем этом.

Просто пишите поимеоы работ и как оно будет работатб и цену и сроки 

7 лет назад
senior_azik
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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