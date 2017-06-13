Скрипт управления сайтами

Система должна вставить на сайты универсальный код, который

1) сканирует все страницы

2) на определенную страницу, выбранную пользователем в панеле управления вписывается текст который задается также в панеле кправления. Место для текста определяется либо после определенного абзаца либо случайно, но обязательно внутри контента.

3) возможность создания отдельной страницы с контентом (контент также вписывается в панеле управления) и эта страница залинковывается со всех страниц

Если это возможно только под опреденный движки давайте обсудим