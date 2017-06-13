Синхронизировать сайт на WooCommerce с Iiko

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки545 просмотров
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Требуется: 

1. Настроить отправку заказов из интернет-магазина zolotoygvozd.ru в систему Iiko 

Сайт выполнен на Wordpress, с использование WooCommerce. Требуется – отправлять оформленный заказ в Iiko, там должна производиться обработка и списание продуктов. На стороне Iiko работает команда. 

Инфа по API 

Ссылка для инструкции по работе с портал iiko.biz

http://rapid.iiko.ru/userguide/Ispolzovanie_iiko/How-to_delivery_widget.pdf

Логин-пароль для входа на портал дам исполнителю. Там все настроено.

WooCommerce
7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва