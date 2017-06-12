Необходимо сделать интерактивные объекты на карте

Всем привет! Сайт на двух языках, русском и украинском (qTranslateX). Скачали All in One SEO Pack & qTranslate-X, но ключевое слово и сниппеты (meta description), не получается перевести на 2 языка, когда пишешь на русском, то автоматический, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На будущем лендинге (может быть и на конструкторе) необходимо встроить карты, как представлено здесь: http://мск-паркинг.рф/#objects Или например как здесь http://parking.mos.ru/ только без фильтров, просто объекты на карте При наведении на объект на карте должно выскакивать всплывающее окошко "Заполнить заявку" Есть Exel список в кол-ве 100 объектов, их нужно будет загрузить на карту
И подскажите, как вообще это можно реализовать ?
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