Bitskins bot - программа, для регулировки цены через api сайта

Доброго времени суток!

Введение -

Есть сайт - bitskins.com

Есть api сайта - bitskins.com/api

Сайт предназначен для покупки/продажи виртуальных вещей за реальные деньги. т.е. проще говоря - торговая площадка.

Структура софта -

Необходимо написать программу (желательно на C#). Программа будет взаимодействовать с api сайта выше и регулировать цену выставленного предмета на торговой площадке.

В программе должно быть:

1. Ссылка на предмет

1.1 Минимальный прайс(порог) данного предмета т.е. ниже этой цены цена предмета опуститься не может.

1.2. Максимальный прайс(порог) данного предмета т.е. выше этой цены предмет продаваться не будет т.е. если минимальная цена на маркете 100$, а макс. порог 90$ => устанавливаем макс. порог.

2. Возможность добавление нескольких предметов.

2.1. Можно реализовать при помощи таблицы. Пример - http://prntscr.com/fiv3g0

3. Буду рад если вы включите модуль лога действий (естественно за отдельную плату).

*Не плохо будет если вы предоставите мне исходный код

**Может потребоваться доработка софта => буду вас брать еще для доработки данного софта.

***Цена договорная т.к. я на знаю сколько вы потратите своего времени на разработку данного софта.

****Оплата по факту выполнения работы любым удобным Вам способом (Qiwi/Yandex/wm/BTC).

*****Обязательно в заявке указывайте контакты с Вами.