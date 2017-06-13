Настроить редиректы

Веб-программированиеЗавершен7 заявок150 просмотров
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есть страница offer.php

нужно настроить редиректы:

со страницы /offer.php?code=zaimo на сайт kredito24.ru

(далее будут подобные дирекректы, сами пропишем)

А с голой страницы /offer.php без параметров в урле - на главную

7 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранный исполнитель
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Быда небольшая задачка. Справился быстро.
Все супер.Сотрудничеством доволен.