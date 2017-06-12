Нужно перенести текстовую и фотоинформацию с сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Нужно перенести текстовую и фотоинформацию с сайта natyanuka-potolki.ru

на dle6.cj81029.tmweb.ru сайт на движке DLE 

Оплата по факту. Подробности расскажу в ЛС.

Заранее спасибо!

7 лет назад
Maxim_Ivanov
Максим 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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