Корректировка формы заказа товара bitrix (sale.order.ajax)

Требование – знание PHP, CMS Bitrix, вёрстки, CSS

Суть доработки – упростить процедуру заказа товара. Убрать лишние поля в странице заказа, переверстать некоторые блоки, где-то изменить текст.

Изменения будут произведены для страницы baking-stone.ru/order/sal...

В ней будет убрано дублирование, вместо 5 полей останется 3, некоторые поменяются местами. Подробнее – в файле.

Важно – на данной странице (order/sale) пользователь не должен иметь возможности перейти к следующему полю, не заполнив или не выбрав предыдущее. К примеру, в блоке «Доставка» человек должен как выбрать «Ddelivery», так и заполнить поля в плагине (чтобы в поле «Доставка» справа стало не 0).