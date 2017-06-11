Необходимо доделать сайт на Opencart 2 исходя из макетов по ссылке:

github.com/Helga13/eos

Вот, что есть уже:

wa.skyweb.by/

Из важных моментов по работе фильтра:

- ввод данных о ширине и длине выполняется в админке в опциях в таком виде:

ширина см

артикул товара цена

длина см

Для круглых матрасов, соотв. – радиус.

соответственно фильтр подбора должен искать все товары исходя из этих опций.

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Фильтр товаров в остальных категориях согласно заданным параметрам ( об этом уже в лс)

Живая смена стоимости при выборе размера матраса в карточке товара.

Указывайте, срок и стоимость.

Заявки со стоимостью и сроком рассмотрю в первую очередь.

Срочно.

Оплата поэтапно либо в конце