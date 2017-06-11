Доделать сайт на Opencart 2

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Необходимо доделать сайт на Opencart 2 исходя из макетов по ссылке: 

github.com/Helga13/eos 

Вот, что есть уже: 

wa.skyweb.by/ 

Из важных моментов по работе фильтра: 

- ввод данных о ширине и длине выполняется в админке в опциях в таком виде: 

ширина см 

                               артикул товара                    цена 

длина см            

Для круглых матрасов, соотв. – радиус. 

соответственно фильтр подбора должен искать все товары исходя из этих опций. 

---------------- 

Фильтр товаров в остальных категориях согласно заданным параметрам ( об этом уже в лс) 

Живая смена стоимости при выборе размера матраса в карточке товара. 

Указывайте, срок и стоимость. 

Заявки со стоимостью и сроком рассмотрю в первую очередь. 

Срочно. 

Оплата поэтапно либо в конце 

OpenCart
7 лет назад
input
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)