Парсинг: Необходимо перенести содержимое одного форума с хостинга forum4.ru (mybb.ru) в базу данных форумного движка Vanilla2 (или другого движка из общеизвестных - например, phpbb, IPB, vBulletin, xenForo) для переезда на независимый хостинг. Сформировать в БД структуру подфорумов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доделать сайт на Opencart 2 исходя из макетов по ссылке:
Вот, что есть уже:
Из важных моментов по работе фильтра:
- ввод данных о ширине и длине выполняется в админке в опциях в таком виде:
ширина см
артикул товара цена
длина см
Для круглых матрасов, соотв. – радиус.
соответственно фильтр подбора должен искать все товары исходя из этих опций.
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Фильтр товаров в остальных категориях согласно заданным параметрам ( об этом уже в лс)
Живая смена стоимости при выборе размера матраса в карточке товара.
Указывайте, срок и стоимость.
Заявки со стоимостью и сроком рассмотрю в первую очередь.
Срочно.
Оплата поэтапно либо в конце
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