Доработка сайта на самописной системе CMS

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. 

Ищу специалиста, которы сможет доработать сайт на самописной CMS. Сам проект находится по адресу www.diplog.ru 

Задачи следующие: 

- Автоматическая генерация ряда страниц (около 5000) по заданным правилам (мета теги, заголовки, перелинковка) (основное), 

- Поправить работу калькулятора на странице www.eastlines.ru/moskva-d... (есть ТЗ на доработку).  

7 лет назад
MrEwret
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад