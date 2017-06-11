Необходима помощь в запуске и настройке сайта (Днепр) 

Всем привет. Нужно настроить формы обратной связи на сайте (обычный html). Форм 4 разновидности Есть тз, сам сайт и пример того, как мне делали раньше. Сделать нужно сейчас (работы ориентировочно 1-2 часа). Оставляйте свои цены, примеры работ и пишите, ...