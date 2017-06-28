Калькулятор количества строительных блоков для Битрикса

$75
Веб-программированиеЗавершен6 заявок172 просмотра
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Требуется разработать калькулятор подсчета количества строительных блоков для сайта на 1с-битриксе как на сайте http://izhstroyblok.ru/bloki.php и интегрировать его на наш сайт:

1) на отдельную страницу сайта "Калькулятор"

2) в карточку товара в поп-ап окно, которое будет открываться по клику "Калькулятор"

 

7 лет назад
i-safronov
Игорь 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
shrews
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
2 дня
Все сделано быстро и качественно. Всем рекомендую!
Очень хорошый заказчик, рекомендую!