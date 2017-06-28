Калькулятор количества строительных блоков для Битрикса

Требуется разработать калькулятор подсчета количества строительных блоков для сайта на 1с-битриксе как на сайте http://izhstroyblok.ru/bloki.php и интегрировать его на наш сайт:

1) на отдельную страницу сайта "Калькулятор"

2) в карточку товара в поп-ап окно, которое будет открываться по клику "Калькулятор"