Друпал. Исправить уведомления о личных сообщениях

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Перестали приходить на эл.почту уведомления о личных сообщениях. Причину отследить не удалось. 

Кто возьмется исправить?

7 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад