Внести изменения в форму подписки на е-мейл рассылку

$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок275 просмотров
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1. Есть форма подписки на рассылку с красивым оформлением. Она настроена на подписку на сервис е-мейл рассылок, которым я больше не пользуюсь (smartresponder).

2. И есть обычная форма подписки. Она настроена на подписку на сервис е-мейл рассылок, которым я сейчас пользуюсь (mailerlite).

Надо перенастроить 1-ю форму на подписку на сервис рассылок из 2-й формы.

При этом надо чтобы в 1-й форме после нажатия на кнопку подписки НЕ открывалась новая страница (как это сейчас), а чтобы прямо под кнопкой без перезагрузки страницы (как это сделано во 2-й форме) выводился текст (таким же шрифтом и стилем как текст "Сотрите боль прошлых поражений за несколько минут!"): "Рассылка отправлена на ваш е-мейл. Вам надо подтвердить подписку, нажав на ссылку в письме. Если письмо не придет в течение 10 минут - проверьте папку СПАМ."

Код обеих форм прикладываю к проекту.

7 лет назад
androgin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
chesterkmr
Илья 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
В моём задании оказалось все намного сложнее, чем я изначально предполагал. Я думал там надо пару строчек на ходу заменить в коде, а там оказалось (и разработчик приложения подтвердил это) что надо с api интеграцию проводить. Илья всё сделал за ту же сумму что я указывал изначально, сам документацию нашел, без лишних вопросов. Большое ему спасибо! Всё четко. Рекомендую.
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