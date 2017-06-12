Внести изменения в форму подписки на е-мейл рассылку

1. Есть форма подписки на рассылку с красивым оформлением. Она настроена на подписку на сервис е-мейл рассылок, которым я больше не пользуюсь (smartresponder).

2. И есть обычная форма подписки. Она настроена на подписку на сервис е-мейл рассылок, которым я сейчас пользуюсь (mailerlite).

Надо перенастроить 1-ю форму на подписку на сервис рассылок из 2-й формы.

При этом надо чтобы в 1-й форме после нажатия на кнопку подписки НЕ открывалась новая страница (как это сейчас), а чтобы прямо под кнопкой без перезагрузки страницы (как это сделано во 2-й форме) выводился текст (таким же шрифтом и стилем как текст "Сотрите боль прошлых поражений за несколько минут!"): "Рассылка отправлена на ваш е-мейл. Вам надо подтвердить подписку, нажав на ссылку в письме. Если письмо не придет в течение 10 минут - проверьте папку СПАМ."

Код обеих форм прикладываю к проекту.