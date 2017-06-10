Установить Symfony Framework в пустой сайт на хостинге GoDaddy

Необходимо установить и убедиться в работоспособности указанного фреймворка версии 3.3 в шейрд хостинг.

Я попытался это сделать сам, однако за отсутствием опыта инсталляция прошла не успешно (стили css и изображения не отображаются).

Всё, что есть там сейчас - можно удалять.

Можно установить с нуля. Как угодно. Главное - в конце должна быть рабочая симфони в режиме девелопер.