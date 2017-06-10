Адаптивная верстка Текст меняется в зависимости от выбранного пункта в круге. Сам круг вращается и пункты меню тоже вместе с ним, таким образом, что бы выбранный пункт был всегда в правой верхней части круга/ Иконка в ...
Установить Symfony Framework в пустой сайт на хостинге GoDaddy
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо установить и убедиться в работоспособности указанного фреймворка версии 3.3 в шейрд хостинг.
Я попытался это сделать сам, однако за отсутствием опыта инсталляция прошла не успешно (стили css и изображения не отображаются).
Всё, что есть там сейчас - можно удалять.
Можно установить с нуля. Как угодно. Главное - в конце должна быть рабочая симфони в режиме девелопер.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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