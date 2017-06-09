правки битрикс

1. разобраться и исправить в форму обратного звонка в шапке сайта (отправляет письма не на тот емайл) и форму быстрого заказа в карточке товара (не работает)

2. установить ssl. включить https для всего сайта и перенаправлений, разобраться с редиректами на https.

3. мы сделали редиректы со старого сайта, но не все страницы редиректятся корректно, надо разобраться какие еще не редиректятся, чтобы самой популярной страницей сайта не была 404), в общем выгрузить из статистики все страницы и посмотреть какие страницы не редиректятся и почему.

4. решить вопрос с качеством сжатия миниатюр в каталоге и в корзине, надо изменить настройки качества.

цена?

срок сегодня-завтра на все, предпочтительнее сегодня.