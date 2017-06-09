Создание парсера фотографий из социальных сетей

Необходимо написать парсеры фотографий с открытых аккаунтов из социальных сетей по хеш-тегу за определенный промежуток времени.

Для каждой социальной сети свой парсер.

Данные которые должен получать парсер:

- id фото в соц. сети (обязательно),

- общедоступная ссылка на файл оригильного размера (обязательно),

- id пользователя который добавил фото (обязательно),

- дата добавления фото (очень желательно),

- ссылка на пост с фото (по возможности),

- ссылка на страницу пользователя который добавил фото (по возможности).

Формат возвращаемых данных: JSON.

Кодировка возвращаемых данных: UTF-8.

Структура: Утверждается. Можете предложить свои варианты.

Социальные сети с которых необходимо реализовать парсинг: Instagram и Facebook.

Дополнительная информация: Должна быть возможность самому задавать хеш-тег и промежуток времени (две метки времени в формате Unix-timestamp). Автор парсера должен предоставить к нему краткую инструкцию и помочь с настройкой самого парсера при переносе его на наш хостинг (при необходимости).

Пишите цену, сроки и названия соц. сетей для которых можете написать парсер(ы).