Создание парсера фотографий из социальных сетей

Столкнулись с проблемой. Поставили на сайт два модуля, вроде бы все работает, но как только начинаешь редактировать шаблон - сразу перестают работать модули, так же если редактировать шаблоны которые не относятся даже рядом к этим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать парсеры фотографий с открытых аккаунтов из социальных сетей по хеш-тегу за определенный промежуток времени.
Для каждой социальной сети свой парсер.
Данные которые должен получать парсер:
- id фото в соц. сети (обязательно),
- общедоступная ссылка на файл оригильного размера (обязательно),
- id пользователя который добавил фото (обязательно),
- дата добавления фото (очень желательно),
- ссылка на пост с фото (по возможности),
- ссылка на страницу пользователя который добавил фото (по возможности).
Формат возвращаемых данных: JSON.
Кодировка возвращаемых данных: UTF-8.
Структура: Утверждается. Можете предложить свои варианты.
Социальные сети с которых необходимо реализовать парсинг: Instagram и Facebook.
Дополнительная информация: Должна быть возможность самому задавать хеш-тег и промежуток времени (две метки времени в формате Unix-timestamp). Автор парсера должен предоставить к нему краткую инструкцию и помочь с настройкой самого парсера при переносе его на наш хостинг (при необходимости).
Пишите цену, сроки и названия соц. сетей для которых можете написать парсер(ы).
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