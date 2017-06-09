Управление комментариями facebook

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Нужно создать программу/скрипт для управления комментариями для рекламных постов ФБ.

1. Подтягивает самостоятельно все  рекламные объявления Фб. Плейсменты фб, инстаграмм. 

2. Скрывает все комментарии.

3. Отвечает на комментарии в рекламных постах  плейсмента фб. Шаблон сообщения+ ссылка взятая с описания страницы, от имени которой идет реклама

Могу показать через демонстрацию, как работать будет

В ответе указывайте примерную стоимость, язык решения.

7 лет назад
majjstrenko
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад